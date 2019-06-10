Общество

Около 5 млн человек приняли участие в праздновании Дня России

Около 40 тыс. полицейских обеспечили порядок во время празднования Дня России в городах страны, сообщила «Интерфаксу» официальный представитель МВД Ирина Волк.

«По всей стране состоялись праздничные гуляния, концерты и фестивали, посвященные празднованию Дня России. Более 5 миллионов человек приняли участие в свыше 4200 мероприятиях», - сказала Волк.

Для обеспечения охраны правопорядка, по её словам, было задействовано около 40 тыс. сотрудников полиции.

«Также привлечены военнослужащие Росгвардии, представители народных дружин и частных охранных организаций», - отметила представитель министерства.

Общественный порядок во время празднования обеспечен в полном объеме, подчеркнула Волк.