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Общество

Центр бесплатной юридической помощи «Земляки» продолжает прием граждан

25.06.2019 13:18|ПсковКомментариев: 0

В Пскове и Великих Луках продолжает работать Центр бесплатной юридической помощи «Земляки». За прошедшую неделю к сотрудникам центра за решением юридических вопросов обратилось более 10 человек. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в учреждении.

Так, жительница Пскова попросила юристов центра помочь ей разобраться с начислениями по пенсионному обеспечению. Еще одна женщина обратилась за помощью в центр «Земляки» с просьбой помочь ей снять запрет отца ее несовершеннолетнего ребенка-инвалида на выезд заграницу. «Мальчику необходимо санаторное лечение, но мы не можем вывезти ребенка на море из-за того, что когда-то его отец наложил запрет на выезд ребенка за пределы Российской Федерации», - уточняет обратившаяся.

Несколько псковичей пришли на прием к специалисту юрцентра с вопросами по регулировке кредитных долгов, а часть – для уточнения формальностей по снятию ареста на их банковские счета.

Каждое обращение принято в работу, гражданам даны юридические рекомендации.

Добавим, что в Пскове центр бесплатной юридической помощи «Земляки» работает по адресу: ул.Некрасова, 29. Прием проводится по средам с 15 до 18 часов. Записаться можно по телефону: 60-63-36.

Офис в городе Великие Луки работает по адресу: ул. Карла Либкнехта, 13-а. Прием ведется по четвергам с 15 до 17 часов. Запись на прием ведется по телефону: 6-99-86.

Теги: #прием граждан #Земляки
Источник: Псковская Лента Новостей
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