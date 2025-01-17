Спорт

Пскович Валерий Жихарев стал чемпионом СЗФО по шахматам среди ветеранов

Валерий Жихарев, псковский шахматист, завоевал титул чемпиона Северо-Западного федерального округа 2025 года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в федерации шахмат Псковской области.

Фото здесь и далее: Федерация шахмат Псковской области

В Санкт-Петербурге завершились соревнования среди ветеранов по шахматам — личное первенство Северо-Западного федерального округа. В них приняли участие 23 спортсмена из Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Мурманской, Новгородской, Псковской областей, а также из республик Карелия и Коми.

Сборная Псковской области была представлена кандидатами в мастера спорта России по шахматам: Валерием Жихаревым из Великих Лук, Владимиром Полевым из Пскова и Валерием Русовым из Острова.

В напряжённой борьбе за победу в дисциплине «шахматы» с классическим контролем времени отличился представитель Псковской области Валерий Жихарев, 1948 года рождения. Ему удалось обойти по дополнительным показателям Владимира Напалкова, 1960 года рождения, из Вологодской области. Третье место занял Владимир Ночовных, 1959 года рождения, из Архангельской области, отстав от лидеров всего на пол-очка.

Михаил Иванов из Ленинградской области стал победителем Первенства Северо-Западного федерального округа среди ветеранов по быстрым шахматам. Второе место занял Владислав Андреев также из Ленинградской области, а третье — Вячеслав Пирогов из Новгородской области.

В Первенстве СЗФО среди ветеранов по блицу первое место досталось Вячеславу Пирогову из Новгородской области. Вадим Насонов из Карелии занял второе место благодаря лучшим дополнительным показателям, а Виктор Федоров из Коми — третье.