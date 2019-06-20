Общество

Великолукской епархией объявлен фотоконкурс «Семья. От влюбленности до Любви»

По благословению епископа Великолукского и Невельского Сергия молодежный, миссионерский и информационно-аналитический отделы Великолукской епархии объявляют фотоконкурс «Семья. От влюбленности до Любви», приуроченный к предстоящему 8 июля празднованию Дня семьи, любви и верности, и памяти святых князей Петра и Февронии. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в епархии.

«Легко научиться читать молитвенное правило, освоить церковнославянский язык, понять, что происходит в храме, вовремя приступать к исповеди или причастию, знать, как взять благословение у священника, к каким святым обращаться в тех или иных жизненных ситуациях. Но гораздо сложнее преобразить себя в другого человека, который будет жить не для себя, любимого, а ради тех людей, которые находятся рядом», - отмечает протоиерей Максим Первозванский.

Организаторы конкурса приглашают профессиональных фотографов и любителей поделиться своими красивыми, душевными, светлыми работами, наполненными любовью, это могут быть фотографии Таинства Венчания, теплых семейных отношений, семейного досуга и просто влюбленных людей.

Фотоконкурс проводится в один этап с 20 июня по 5 июля. Заявки участников в свободной форме и конкурсные материалы принимаются по 5 июля включительно.

Правила конкурса просты, необходимо направить собственные авторские фотоработы в максимальном качестве, соответствующие темам конкурса (не более 3-х), на электронную почту информационно-аналитического отдела Великолукской епархии: info@luki-eparhia.ru с пометкой «фотоконкурс». Все присланные фото должны быть пронумерованы. Информация о фотографиях и их название должны содержаться в тексте письма, а не в имени файла. В сообщении обязательно укажите; ФИО фотографа, сделавшего фото; город и обязательно названия присланных работ.

Все фотоработы, отвечающие условиям конкурса, будут опубликованы в конкурсном фотоальбоме официальной группы Великолукской епархии ВКонтакте.

Подведение итогов фотоконкурса пройдет в Великих Луках во время празднования Дня семьи, любви и верности. Жюри конкурса определит победителей, которые будут поощрены ценными призами. Лучшие фотоработы будут представлены широкой аудитории на сайте Великолукской епархии.

Положение об интернет-фотоконкурсе Великолукской епархии «Семья. От влюбленности до Любви» есть на сайте епархии.