Общество

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум»

Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум», которая идет в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Ключевые темы, которые обсудят ведущие Константин Калиниченко и Надежда Назаренко: завершение выдвижения кандидатов на сентябрьские выборные кампании, пресс-конференция нового вице-губернатора Псковской области Василия Осипова и включение памятников Древнего Пскова в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Звоните по телефону прямого эфира 56-73-72 и высказывайте мнение по обсуждаемым темам.