Общество

Около тысячи жалоб работников на действия работодателя поступило в псковскую инспекцию труда с начала года

За семь месяцев 2019 года в Государственную инспекцию труда в Псковской области поступило около тысячи жалоб работников на действия работодателя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ведомстве.

Заявления поступали непосредственно от работников, были переданы из других Государственных инспекций труда, поступили из Прокуратуры Псковской области, администрации Псковской области, направлены в ГИТ Рострудом, были перенаправлены из Управления президента РФ по работе с обращениями граждан, поступили из комитета по труду и занятости населения и из других контролирующих органов.

В своих обращениях работники жаловались, если:

заработная плата выплачивается с задержкой или выплачивается один раз в месяц,

задерживается расчет и выдача трудовой книжки при увольнении,

отпускные суммы не выплачены за три дня до начала отпуска,

не выдается расчетный листок,

нарушается график сменности,

не оплачиваются сверхурочные,

не предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск,

не в полном объеме работники обеспечиваются средствами индивидуальной защиты,

не проведена специальная оценка условий труда.

Кроме того, граждане обращались за помощью в ГИТ в случае, если:

не выплачиваются пособия по уходу за ребенком,

не выдаются копии документов, связанных с работой,

несвоевременно оплачивается больничный лист.