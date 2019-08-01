Общество

В Новосокольническом районе местная жительница привлечена к уголовной ответственности за торговлю суррогатом

Прокурором Новосокольнического района утвержден обвинительный акт в отношении жительницы Новосокольников. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст.171.4 УК РФ (незаконная розничная продажа спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе расследования установлено, что женщина, будучи подвергнутой административному наказанию за незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции, вновь, действуя умышленно, из личной корыстной заинтересованности, 16 марта 2019, она повторно совершила незаконную розничную продажу спиртосодержащей пищевой продукции в виде спиртосодержащей жидкости, объемом 510 см3, изготовленную ею же на основе раствора этилового ректификованного спирта и воды, крепостью 34,2 об.% (градуса), продав ее за 100 рублей в качестве спиртного напитка.

Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Новосокольнический районный суд.

Санкция ст.171.4 УК РФ предусматривает наказание в виде исправительных работ на срок до одного года.