Общество

Сервис электронных заказных писем появился в мобильном приложении Почты России

В Псковской области чтение электронных заказных писем теперь доступно всем пользователям смартфонов на IOS и Android.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского филиала Почты России, чтобы воспользоваться функционалом чтения заказных писем, пользователю смартфона нужно скачать мобильное приложение «Почта России» через App Store или Google Play и пройти простую процедуру регистрации. При включении мобильного приложения появится всплывающее окно «Получайте уведомления от ГИБДД, ФССП, Мировых судей и других организаций в приложении». Нажав кнопку «Включить», пользователь сможет получать заказные письма в электронном виде на свое мобильное устройство.

Такой способ позволяет мгновенно получать штрафы ГИБДД, постановления от Федеральной службы судебных приставов, повестки от мировых судей, других ведомств и юридических лиц в электронном виде, а не на бумаге. В ближайшее время планируется запустить функцию отправки через мобильное приложение. Пока функция отправки писем доступна в личном кабинете https://zakaznoe.pochta.ru.

Информация по приходящим заказным письмам становится доступной пользователю практически мгновенно, сопровождается дополнительными сведениями и фотографией, а интерфейс адаптирован под все существующие мобильные устройства для удобного и комфортного использования.

Почта России реализует проект по доставке электронных заказных писем с 2015 года. Благодаря запуску электронной почтовой системы миллионы граждан получили возможность получения корреспонденции независимо от места нахождения. При этом замена бумажных писем на электронные ощутимо помогла снизить нагрузку в почтовых отделениях на всей территории России.

В октябре 2019 года географический охват сервиса ЭЗП достиг 35 регионов РФ.

Подключение к сервису ЭЗП дает возможность даже самым отдалённым населённым пунктам получать и отправлять юридически значимые письма.