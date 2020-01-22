Общество

По делу Олега Брячака в Псковском городском суде выступил в качестве свидетеля учредитель компаний-должников

В Псковском городском суде состоялось очередное слушание дела о незаконном получении кредита в «Россельхозбанке», в чем подозревают депутата Псковской городской Думы, лидера регионального отделения партии «Справедливая Россия» Олега Брячака. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, на очередном заседании по делу, которое 29 января провела судья Ольга Шекера, присутствовал и сам Олег Брячак.

В начале заседания представитель регионального филиала «Россельхозбанка» заявил, что принес на рассмотрение суду документы, подтверждающие платежеспособность компании ООО «Лари», по которым ориентировался банк, когда в 2012 году выдавал этой компании кредит. Со слов представителя, среди этих юридических и финансовых документов - информация о том, в каких банках компания открывала счета, сведения о счетах: дебиторская задолженность по тем или иным суммам и контрактам, финансовые обороты.

Представитель отметил, что сотрудники банка брали данные лишь из открытых источников: более подробную информацию от других банков или от налоговой службы не получали.

Со слов представителя этой финансовой организации, она одобрила кредитование ООО «Лари», поскольку к такому решению пришли кредитный комитет, юридическая и аналитическая комиссии банка.

Представитель банка разъяснил, что в 2012 году «Лари» получила кредит (19 миллионов рублей) на срок кредитования - год, под 12,55% годовых. Компания занималась оптовой торговлей лесоматериалами, стройматериалами. А учредителем был Александр Тимофеев.

Допсоглашение о пролонгации

Представитель банка продолжил, что позже, в 2013 году с «Лари» было заключено допсоглашение: о пролонгации, изменении графика. На вопрос судьи, почему банк заключил допсоглашение, а не прибегнул к расторжению, представитель банка сослался на решение профильных служб своей организации.

Представитель банка уточнил, что для заключения допсоглашения обратившийся Александр Тимофеев представил и дополнительные документы, в том числе заверенные сведения о налоговом балансе, сведения о залоге. Однако платежи поступали до 2014 года.

Вопреки нежеланию подсудимых Олега Брячака и Юлии Морозовой (из-за затягивания процесса), принесенное представителем банка досье заемщика - все документы по должнику, судья согласилась приобщить к материалам дела.

Представитель банка разъяснил, что аналогичная ситуация - и с компанией «Хинтел», также занявшей 19 миллионов рублей: допсоглашение тоже имело место быть. Учредитель - тот же Александр Тимофеев. Суд приобщил досье заемщика и в отношении «Хинтел».

Также представитель банка ответил на вопрос, который судья задала на прошлом заседании, о связи компаний «Лари», «Хинтел», «Палада», «Кроника»: «У этих фирм общий залогодатель. У каждой организации был свой займ, а залог обеспечивала "Кроника"».

Кроме того, представитель банка заявил, что его финансовая организация отказывается от иска, в полном объеме, поскольку проведена уступка.

Показания свидетеля

После этого судья вызвала бывшего подсудимого по этому делу, но переведенного в статус «свидетель» - самого Александра Тимофеева. Свидетель рассказал, что с 2005 года работал в ЗАО «Теко-Терминал», действительным руководителем которого был Олег Брячак, хотя «на бумаге» руководителем являлся Сергей Нестеров. Другой подсудимый - Юлия Морозова - была главным бухгалтером. Со слов Александра Тимофеев, организация занималась внешнеэкономической деятельностью, растаможиванием грузов, контрактами с контрагентами.

Свидетель подметил, что в 2008 году стал «на бумаге» директором «Лари» и «Хинтел», поскольку об этом попросил Олег Брячак, за вознаграждение за каждую фирму - в 3 тысячи рублей в месяц. Александр Тимофеев также добавил, что был единственным сотрудником как этих компаний, так и 2 - 3 других, но все они создавались «Теко-Терминалом» для нужд терминала, распоряжавшегося складом временного хранения: «Тоже являлись контрагентами, получателями. Своих офисов не имели, были привязаны к территории терминала».

Свидетель отметил, что согласился стать директором фирм, поскольку ранее с ними не было проблем. Добавил, что не вникал в юридические и финансовые документы, когда их подписывал, поскольку они шли из центра большого альянса компаний: из юридического и бухгалтерского отдела «Теко-Терминала» - а значит, были согласованы.

Еще один руководитель терминала

Что касается кредитов для «Лари» и «Хинтел», Александр Тимофеев подчеркнул, что переговоры с банком вел Олег Брячак: «Все решения принимал Олег Михайлович. Я узнал о суммах кредитов уже после того, как они были выданы». Также заверил, что согласился «повесить» на себя кредиты, поскольку Олег Брячак попросил и обещал рассчитаться со временем. В качестве причины брать взаймы свидетель указал тяжелое финансовое состояние «Теко-Терминала». Добавил, что не помнит, как подписывал документы о пролонгировании займов.

На вопрос Олега Брячака о том, был ли сам Александр Тимофеев руководителем «Теко-Терминала», последний ответил, что руководителем терминала тоже стал по просьбе Брячака. Причем уже после того, как банк дал кредиты.

Выслушав свидетеля, следующее слушание судья назначила на 5 февраля. Прокурор, который сменил своего прошлого коллегу, запросила в следующий раз допросить 3 свидетелей и представить вещественные доказательства.

Напомним, 16 января в Псковском городском суде слушание по делу перенесли из-за того, что «Россельхозбанк» не представил документы, подтверждающие платежеспособность организаций-заемщиков ООО «Лари» и ООО «Хинтел», которые получили кредиты в 2012 году. Зарегистрировали же дело 23 октября 2019 года, а передано судье - на следующий день.

Депутата Псковской гордумы обвиняют по части 1 статьи 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»): «Получение кредита путем предоставления банку заведомо ложных сведений о финансовой составляющей организации». Олег Брячак проходит по делу как исполнитель. Другой фигурант - Юлия Морозова - как пособник. Ей инкриминируют нарушения, приведенные в части 5 статьи 33 («Виды соучастников преступления») и части 1 статьи 176 УК РФ. Фигурантов подозревают в незаконном получении кредитов в «Россельхозбанке»: ООО «Лари» и ООО «Хинтел» получили по 19 миллионов рублей.