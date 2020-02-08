Общество

В Псковском, Теплом и Чудском озерах приостановили вылов судака

Эстонский министр сельской жизни Арво Аллер подписал приказ о приостановке вылова судака в Псковском, Теплом и Чудском озерах до конца первого полугодия. Как передает «Эстонская общественная телерадиовещательная корпорация», это произошло 14 февраля.

Источник: Fredrik Lindström/Creative Commons

«Вылов следует приостановить, поскольку выделенная на полугодие квота уже выловлена», - пояснил министр.

Так как 98% судака ловится крупноячеистыми сетями, а достать рыбу живой из таких сетей, как правило, невозможно, то с 15 февраля приостанавливается вылов крупноячеистыми сетями. Приказ вступил в силу 14 февраля.