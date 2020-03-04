Общество

Объявлен аукцион на уничтожение в Псковской области запрещенной к ввозу сельхозпродукции

Объявлен аукцион на уничтожение запрещенной к ввозу в Россию подконтрольной Россельхознадзору сельскохозяйственной продукции (Псковская область). Информация размещена на сайте госзакупок.

Максимальная цена контракта составляет 215 тысяч 856 рублей. Заказчиком выступает Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Исполнитель контракта должен будет оказывать услуги по заявкам заказчика с момента его заключения по 31 декабря 2020 года, круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней. Объем работ — 400 тонн продукции. На уничтожение одной тонн отводится не более 15 минут.

«Оказание услуг осуществляется любым доступным способом с соблюдением обязательных требований, предусмотренных законодательством в области охраны окружающей среды, на основании акта об изъятии запрещенной к ввозу продукции», - отмечается в техническом задании.

Место выполнения работ - территория исполнителя, но не далее 60 километров от города Себежа.