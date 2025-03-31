Общество

Проверку системы оповещения проведут в Псковской области 2 апреля

Плановая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (РАСЦО) Псковской области будет проводиться 2 апреля, сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном казённом учреждении Псковской области «Управление обеспечения деятельности в чрезвычайных ситуациях».

В 08.00, 08.10 и 08.20 включат электросирены и сиренно-речевые установки для передачи сигнала «Внимание всем».

По окончании передадут речевое сообщение «Техническая проверка».

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В 12.00 (муниципальный уровень) и 12.10 (запасный пункт управления РАСЦО) проведут проверку работоспособности средств оповещения в местах массового пребывания людей в городе Пскове и Великих Луках.