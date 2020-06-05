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Общество

В Госархиве рассказали о снетосушильных фабриках Псковской губернии

06.06.2020 10:26|ПсковКомментариев: 0

По данным на 1913 год, опираясь на Ведомость о фабриках и заводах, составленную в мае 1914 года, в Псковской губернии было 77 снетосушильных фабрик. Об этом сообщается в официальной группе Государственного архива Псковской области в социальных сетях.

«Каждую весну на берегах реки Великой появляются десятки рыбаков. Мужички часами готовы стоять при любой погоде и ловить мелкую местную рыбешку – снетка», - сказано в документах.

В опубликованном тексте уточняется, что размером снеток был всего сантиметров 10. У псковичей были десятки рецептов его приготовления, но чаще всего рыбешку сушили и потом ели как семечки.

 

Теги: #рыбалка #архив #рыболовство
Источник: Псковская Лента Новостей
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