Общество

В Госархиве рассказали о снетосушильных фабриках Псковской губернии

По данным на 1913 год, опираясь на Ведомость о фабриках и заводах, составленную в мае 1914 года, в Псковской губернии было 77 снетосушильных фабрик. Об этом сообщается в официальной группе Государственного архива Псковской области в социальных сетях.

«Каждую весну на берегах реки Великой появляются десятки рыбаков. Мужички часами готовы стоять при любой погоде и ловить мелкую местную рыбешку – снетка», - сказано в документах.

В опубликованном тексте уточняется, что размером снеток был всего сантиметров 10. У псковичей были десятки рецептов его приготовления, но чаще всего рыбешку сушили и потом ели как семечки.