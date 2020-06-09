Общество

Псковичи обменялись с белорусскими коллегами опытом работы по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи

Псковский областной Центр детского и юношеского туризма и экскурсий совместно с белорусскими коллегами Полоцкого районного центра детей и молодежи 9 июня провели круглый стол на тему «Гражданско-патриотическое воспитание детей и молодежи: опыт, направления, современные формы».

К семинару, который проходил в онлайн-режиме на платформе ZOOM, подключились более 130 педагогов из Псковской области и Республики Беларусь. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном центре туризма, белорусские коллеги рассказали о своих проектах, о работе историко-патриотических клубов, поисковой работе, о деятельности школьных музеев в патриотическом воспитании школьников.

От Псковской области свой опыт показали представители Центра детского туризма, Центра цифрового образования детей IT-куб, Центра «Патриот» Пскова, движения «Волонтеры Победы», движения «Юнармия» города Великие Луки, Центра работы творчества детей и молодежи Псковского района.

Семинар получил высокие отклики от всех участников с белорусской и российской сторон. Прозвучали пожелания о сотрудничестве между разными учреждениями и совместных дальнейших проектах.