Общество

Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днем рыбака

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил жителей региона с одним из самых народных праздников - Днем рыбака. Текст поздравления он опубликовал на своей странице в соцсети Instagram.

«Для нашего региона это особенная дата - к этому располагают более 15 тысяч рек и 3,4 тысяч озер. Желаю каждому быть не просто потребителем природных ресурсов, но и ответственно относиться к нашим богатствам, бережно и с уважением посещать наши реки, озера и леса. Убирать за собой мусор», - написал он.

Михаил Ведерников отметил, что для кого-то рыбалка это профессия, для кого-то - отдых или хобби, но это «всегда единение с природой и особое состояние души».

Отметим, что в этом году из-за ограничений, принятых в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, отменены традиционные массовые празднества, приуроченные к Дню рыбака. Наиболее заметные из них проходили в Гдовском и Псковском районах ежегодно.