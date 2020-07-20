Общество

Звание «Интернет-звезды» могут получить псковские пенсионеры

Продолжается прием заявок на участие в 6-м Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной грамотности «Спасибо Интернету - 2020». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации области.

На сегодняшний день в конкурсе принимают участие пенсионеры из 48 регионов России. Среди участников конкурса более 80% женщин. Средний возраст - чуть выше 63 лет. Самым старшим участникам по 85 лет. 46% участников имеют высшее образование. 75% осваивали компьютерную грамотность на курсах. 29% - работающие пенсионеры. Порядка 60% работ из малых городов и сельских территорий.

Все работы размещены на сайте azbukainterneta.ru. По итогам конкурса определяются регионы, наиболее активно работающие с пенсионерами в теме обучения компьютерной грамотности. К участию в конкурсе приглашаются пенсионеры и граждане старшего возраста (50+), обучившиеся работе на компьютере и в сети Интернет как самостоятельно, так и закончившие специализированные курсы.

Номинации конкурса:

«Портал gosuslugi.ru: мой опыт»;

«Мои интернет-достижения»;

«Интернет-предприниматель, интернет-работодатель»;

«Моя общественная интернет-инициатива»;

«Моя - «Азбука интернета»;

«Я - интернет-звезда».

Конкурсные работы принимаются до 14 октября, а итоги конкурса планируется подвести в декабря 2020 года. Чтобы принять участие в конкурсе, необходимо подать заявку на сайте, приложив свою конкурсную работу - эссе в соответствии с номинациями конкурса и фотографии. Победителей определит авторитетная Конкурсная комиссия.