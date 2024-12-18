Культура

Итоги проекта «Музейные маршруты глазами детей» подвели в Пскове

Итоги проекта «Музейные маршруты глазами детей» подвели на пресс-конференции в Псковской областной универсальной научной библиотеке имени В. Я. Курбатова 18 декабря, передаёт корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В прошлом году псковичка Анна Тимашова, тогда еще школьница, стала победительницей конкурса детских инициатив в сфере развития культуры и искусства, проходившего в рамках II Международного детского культурного форума. Проект Анны Тимашовой поддержала министр культуры Ольга Любимова. Этим летом он был реализован группой инициативных старшеклассников и их наставников.

Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе библиотеки, в рамках проекта ребята создали несколько маршрутов – «Современные арт-объекты Пскова» с Барсиками в главной роли, «Город Сани Григорьева», «Свет арктических звезд» и «Каверинский Псков: губернский город глазами гимназиста». Партнерами из северной столицы и города Полярный Мурманской области были записаны видеоэкскурсии «Полярный след двух капитанов» и «Георгий Седов. Цель – Северный полюс».

«Ребята смогли на профессиональном уровне изучить историю края и в интересной форме поделиться знаниями со своими сверстниками, – отметила куратор проекта, руководитель Центра непрерывного образования в области культуры и искусства Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова Ксения Удовик. – Надеемся на то, что проект не только продолжит свою жизнь, но и станет пилотным для других регионов».

Главным итогом работы методист проекта, наставник маршрута «Арт-объекты современного Пскова», профессиональный гид по Псковской области Анна Богданова назвала бесценный опыт, который получили дети. И он касается не столько интересной краеведческой информации и возможной профессии экскурсовода (хотя и его, безусловно, тоже), сколько общих полезных навыков: умения анализировать и систематизировать информацию, создавать тексты, хорошо говорить, удерживать внимание аудитории.

«У нас была попытка заинтересовать и эмоционально зацепить слушателей, поделиться с ними своей любовью к городу», – сказала Анна Богданова и добавила, что уже в январе три экскурсии в аудиоформате будут доступны в мобильном приложении «Сокровища Пскова». Доступ к этим экскурсиям будет бесплатным.

О сотрудничестве с Псковской областной библиотекой для детей и юношества имени В. А. Каверина и съемках видеоэкскурсии рассказала ведущий методист Центральной детской библиотеки города Полярный Мурманской области Юлия Говера. Очень важно, отметила она, что именно от детей исходила инициатива создания ролика. Работая над ним, ребята оторвались от гаджетов, поняли ценность живого общения, другими глазами посмотрели на родной город и роман Каверина «Два капитана».

«Дети – наше будущее, и если они не сохранят историю, передавать ее будет некому», – сказала Юлия Говера.

Еще один партнер проекта – школьный музей Арктики им. Георгия Яковлевича Седова (Санкт-Петербург). Его руководитель, кандидат педагогических наук, член Русского географического общества Фаина Кушнир на итоговом мероприятии в «Каверинке» поделилась опытом организации детско-юношеской экспедиции «Моя Арктика».