Общество

Возможность дополнительной индексации соцвыплат обсудил профильный комитет Собрания

Корректировки в областной бюджет 2024 года обсудили на заседании комитета по труду и социальной политике Псковского областного Собрания депутатов 18 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Собрание рассмотрит документ на завершающей сессии 2024 года. Доходы региональной казны увеличиваются на 773 млн 600 тысяч рублей, расходы – на 539 млн 570 тысяч рублей.

При обсуждении проекта бюджета 2025 года лидер фракции «Единая Россия» в Псковском областном Собрании Армен Мнацаканян поднял вопрос индексации социальных выплат.

«Видно, что после первого чтения произошло множество изменений. Мы индексируем сейчас меры социальной поддержки на 4,5%. У меня есть вопрос по индексации, когда планируете поднять еще хотя бы на 2,5%?» — спросил Армен Мнацаканян.

«Этот вопрос будет находится в правительстве Псковской области на контроле, и решится по итогам первого квартала. 2,5% - это около 50 миллионов рублей. Если будут дополнительные доходы, мы надеемся, что это все-таки будет принято», — ответила заместитель губернатора - начальник Главного государственного финансового управления Псковской области Татьяна Баринова.