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Глава правительства подписал постановление о трудоустройстве женщин с детьми

27.07.2020 12:38|ПсковКомментариев: 0

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, облегчающее переквалификацию отдельных категорий граждан. Об этом глава кабмина сообщил на совещании со своими заместителями.

«Подписано постановление правительства, которое даст нашим гражданам дополнительные возможности для трудоустройства. Речь идет о женщинах с детьми до трех лет и о пожилых людях, которым после выхода из отпуска по уходу за ребенком или на пенсию нужно пройти переобучение, повысить квалификацию», - сказал он.

Мишустин добавил, что организацией таких образовательных программ занимаются государственные службы занятости в регионах, «однако до сегодняшнего дня они не имели права самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение». Ранее, по его словам, средства распределялись из бюджетов регионов, что затягивало необходимые процедуры.

«Мы устраняем этот правовой пробел. Теперь службы занятости в регионах смогут напрямую заключать соглашения о выделении субсидий организациям или индивидуальным предпринимателям, которые ведут программы обучения и переквалификации в рамках национального проекта "Демография"», - пояснил Мишустин.

Теги: #правительство #трудоустройство
Источник: Псковская Лента Новостей
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