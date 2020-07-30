Общество

В Локнянском и Бежаницком районах обсудили подготовку к единому дню голосования

В Бежаницком и Локнянском районах Псковской области 30 июля обсудили подготовку к единому дню голосования. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Избирательной комиссии Псковской области, руководство комиссии продолжает серию обучающих семинаров с членами участковых и территориальных избирательных комиссий, на которых обсуждаются организационные вопросы по подготовке и проведению единого дня голосования с 11 по 13 сентября.

В ходе совещания обсуждались особенности новых форм досрочного голосования. Особое внимание при обучении уделяется правильному оформлению необходимых документов по досрочному голосованию и порядок подсчета голосов.

Членам комиссий напомнили об обеспечении избирательных участков средствами индивидуальной защиты и соблюдением норм Роспотребнадзора.

Также проговаривается взаимодействие с наблюдателями и средствами массовой информации. Последние могут находиться на участке при условии обязательной аккредитации Избирательной комиссии Псковской области.

Во время встречи всем членам комиссий выражена благодарность от Центральной избирательной комиссии и Избирательной комиссии Псковской области за организацию и проведение общероссийского голосования по внесению изменений в Конституцию.