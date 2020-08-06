Общество

В Порховском и Дедовическом районах обсудили подготовку к единому дню голосования

Обучающие семинары по подготовке к единому дню голосования провело в Порховском и Дедовичском районах руководство Избирательной комиссии Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в семинарах приняли участие председатели территориальных избирательных комиссий и председатели участковых комиссий, сформированных на территории данных муниципалитетов.

Представители Избирательной комиссии довели до их сведения алгоритм работы в рамках подготовки и проведения выборов, а также информацию о новшествах избирательного законодательства, которые будут действовать на сентябрьских выборах. Кроме того, у участников семинара была возможность задать вопросы представителям облизбиркома.

Также в ходе обсуждения были затронуты вопросы взаимодействия с наблюдателями от партий, представителями СМИ и сотрудниками правоохранительных органов.

«Такие семинары очень нужны. Мы, сотрудники избирательных комиссий на местах, в какой-то степени «варимся в собственном соку», а эти семинары позволяют доносить до нас ситуацию, исходя из общей картины по области», - поделился впечатлениями председатель ТИК Порховского района Сергей Герасимов.

Продуктивным сегодняшний семинар назвала председатель ТИК Дедовичского района Елена Калязина. «Сегодня до нас довели новшества избирательного законодательства. Будем вводить их в действие на местах», - подчеркнула она.