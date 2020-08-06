Общество

Избирательная комиссия Псковской области провела 139-е заседание в режиме ВКС

Три вопроса рассмотрела Избирательная комиссия Псковской области на заседании №139 6 августа в режиме видеоконференцсвязи. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Избиркома.

Один из вопросов, включенных в повестку, кадровый: члены облизбиркома назначили В. Назарову членом территориальной избирательной комиссии Себежского района с правом решающего голоса вместо выбывшего.

Кроме того, на заседании утверждено два отчета: об осуществлении закупок товаров, работ, услуг Избирательной комиссии Псковской области при подготовке и проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию РФ и о расходования средств федерального бюджета, выделенных избирательным комиссиям на подготовку и проведение общероссийского голосования.