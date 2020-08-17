Общество

В Госдуме предложили обеспечивать учителей защитными экранами вместо масок

Замглавы Комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль в условиях пандемии коронавируса предложил рассмотреть возможность обеспечения учителей в школах защитными экранами вместо медицинских масок.

Ранее в министерстве просвещения сообщили, что регионы будут самостоятельно принимать решение об обязательном ношении масок школьными учителями, руководствуясь эпидемической ситуацией.

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Огуль одобрил это предложение, заметив, что «живое обучение в школе гораздо лучше дистанционного». Вместе с тем депутат отметил, что угроза распространения вируса сохраняется, в связи с чем предложил «подумать над тем, чтобы маски заменить на защитные экраны», пишет ТАСС.

«Все-таки провести в трехслойной медицинской маске целый рабочий день — это серьезное испытание. Дышать в ней неудобно, говорить придется громко, чтобы тебя услышали дети с последних парт. Да и видеть лицо и мимику педагога для детей — важный элемент обучения», — аргументировал он.

Огуль призвал обеспечить учителей такими экранами, чтобы они не тратили на это собственные средства. Он также обратил внимание, что маску необходимо менять каждые три часа, поэтому выгоднее один раз приобрести каждому учителю защитный экран.

«Считаю, что этот вопрос должен также проработать Роспотребнадзор и дать свое официальное заключение, времени до первого сентября не так много», — сказал глава комитета