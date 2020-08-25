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Свое с огорода: рецепты здоровой осени от «Деревни Соловьи»

26.08.2020 10:54|ПсковКомментариев: 0

Наступает осень - золотая пора, которая у многих дачников проходит под девизом «Не знаю, что с кабачками делать» (в зависимости от того, что уродилось лучше, кабачки могут заменяться на помидоры или огурцы). Между тем именно сейчас - самая пора насыщаться натуральными витаминами, которые дарит нам сама природа! Свежие овощи в сочетании с качественным мясом от «Деревни Соловьи» - беспроигрышный рецепт сытного обеда или ужина.

Борщ с сосисками 

Ингредиенты:

Свинина - 200 г

Картофель - 5 шт.

Свекла - 2 шт.

Сосиски - 2 шт.

Томатная паста - 2 ст.л.

Луковица, морковь, пучок петрушки

Уксус - 2 ч.л.

Сахар - 2 ч.л.

Соль, специи по вкусу.

Приготовление

1. Отдельно отвариваем свеклу. Не отрезаем хвостик и не чистим корнеплод, чтобы сохранить цвет.

2. Варим свинину, бульон процеживаем, мясо выкладываем пока отдельно. Морковь, лук и петрушку моем, чистим и нарезаем соломкой. Лук обжариваем до прозрачности с небольшим кусочком сала, добавляем к нему петрушку и морковь, потом томатную пасту.

3. Чистим картофель и сваренную свеклу. Нарезаем тонкими брусочками, добавляем их и обжаренные овощи в бульон. Варим около получаса, добавляем уксус, сахар и специи.

4. Отделяем мясо от костей (если они есть), нарезаем кусочками и отправляем в борщ. Так же поступаем с сосисками. Можно заранее обжарить нарезанные кружочки или ломтики до корочки.

Суп подаем со сметаной и свежей зеленью, украсить можно половинкой вареного яйца.

Капустняк со свежей капустой

Ингредиенты:

Грудинка свиная + ребра - 500-600 г;

Капуста белокочанная - 200 г;

Картофель - 4-5 шт.;

Лук репчатый - 2 шт.;

Морковь - 1,5 шт.;

Пшено - 3 ст. л.;

Соль, перец черный свежемолотый, специи - по вкусу;

Сахар - 1-2 ч. л.;

Кислота лимонная - 1/4 ч. л.;

Масло растительное рафинированное - 2-3 ст. л.;

Лист лавровый - 2 шт.;

Вода - 2,5-3 литра.

Приготовление

1. Грудинку и ребра нарезать на части, поместить в кастрюлю. Залить водой, добавить одну целую очищенную луковицу и половину очищенной моркови. Поставить кастрюлю на огонь, довести до кипения, убрать пену. Бульон посолить, варить мясо на слабом огне минут 40.

2. Далее ребра вынуть, остудить, освободить от костей, мясо нарезать на части. Лук выбросить, морковь можете нарезать и добавить в суп, а можете использовать в другое блюдо.

3. В бульон поместить очищенный целый картофель, варить до готовности (25-30 минут).

4. Когда картофель будет готов, вынуть его и растолочь. Влить немного бульона, перемешать и отставить картофель в сторону.

5. Капусту поместить в чашу блендера и измельчить.

6. Пшено хорошенько промыть. В бульон отправить пшено, измельченную капусту и кусочки мяса. Варить все на слабом огне 15 минут.

7. Вторую луковицу и целую морковь очистить, лук нарезать кубиками, морковь натереть на крупной терке. Обжарить овощи на растительном масле, помешивая, до мягкости.

8. Обжаренные лук и морковь отправить в кастрюлю вместе с толченым картофелем. Добавить специи, сахар, лимонную кислоту, черный свежемолотый перец, лавровый лист.

9. Дать супу закипеть, варить еще 5 минут. Газ выключить, дать капустняку настояться 15-20 минут.

Подать капустняк к столу, по желанию, со сметаной и зеленью.

Свекольное рагу со свининой

Ингредиенты:

Картофель - 6-7 шт;

Свекла - 2 шт;

Морковь - 1 шт;

Лук репчатый - 1шт;

Свинина - 600 гр;

Масло подсолнечное - 50 мл;

Соль - по вкусу;

Перец черный молотый - по вкусу;

Лавровый лист - 2 шт;

Масло сливочное - 60 гр

Приготовление

1. Хорошо моем овощи под проточной водой, очищаем от кожуры.

2. Мясо промываем под проточной водой, зачищаем от плёнок и сухожилий, если таковые присутствуют. Нарезаем кубиками шириной 2-3 см.

3. Обжариваем мясо до полуготовности в глубокой сковороде, помешивая. Солим, накрываем крышкой, томим на небольшом огне.

4. На мясо слоями выкладываем: свеклу, нарезанную не слишком тонкими пластинками (ширина примерно 2-3 мм). Затем слой моркови и картофеля, нарезанных полукольцами такой же ширины. Каждый слой солим. Завершающий слой - лук. Добавляем перец и лавровый лист.

5. Доливаем в сковороду воды чуть меньше половины, примерно стакан. Тушим при закрытой крышке на маленьком огне до готовности картофеля, проверяем накалыванием вилки или деревянной шпажки.

В приготовленном блюде должна оставаться жидкость. Если в процессе готовки жидкость сильно выкипает, добавляем понемногу воду.

6. Когда картофель приготовился добавляем сливочное масло и выключаем огонь. Даем блюду настояться минут пять.

Блюдо можно делать в горшочках в духовке, также оно будет неплохо смотреться в порционных сковородках.

Рубленые котлеты со шпинатом и щавелем, которые любил Пушкин

Ингредиенты:

Свинина – 500 г

Говядина – 300 г

Луковицы - 2 шт.

Шпинат – 100 г

Щавель – 100 г

50 г панировочных сухарей, 40 мл растительного масла, перец, соль.

Приготовление

1. Мясо промыть, крупно нарезать. Лук очистить, вымыть, пропустить через мясорубку вместе с мясом.

2. Шпинат и щавель вымыть, нарубить, перемешать с фаршем, посолить, поперчить.

3. Сформовать котлеты, обвалять их в панировочных сухарях, выложить на сковороду с разогретым растительным маслом, жарить до готовности.

Ленивые голубцы по-псковски

Ингредиенты:

Фарш свиной - 500 г

Рис вареный - 250 г

Капуста белокочанная - 0.5 шт

Лук репчатый - 2 шт.

Морковь - 2 шт.

Томатная паста - 2 ст. л.

Соль и перец - 10 г

Сметана - 100 г

Для подачи: оливковое масло - 30 мл

Приготовление

1. В толстостенной кастрюле разогреваем оливковое масло и выкладываем фарш. Оставляем под крышкой.

2. Добавляем резаный лук.

3. Натираем морковь и отправляем ее туда же.

4. Мелко шинкуем капусту.

5. Выкладываем капусту сверху фарша и под крышкой держим 10 минут, чтобы она обмякла и осела. Затем перемешиваем, солим, перчим, добавляем томатную пасту. Тушим до момента, когда капуста станет хрусткой. Затем добавляем рис. Через 5 минут блюдо готово.

Подавать со сметаной.

Кабачки с мясом в духовке

Ингредиенты:

Кабачок — 3-4 шт.

Мясо  — 400 г

Лук репчатый  — 1 шт.

Помидор — 2 шт.

Перец болгарский — 1 шт.

Сыр — 200-300 г

Соль — 0,5 ч.л.

Перец черный молотый — 2-3 щепотки

Масло растительное — 3 ст. л.

Приготовление

1. Мясо моем и нарезаем на маленькие кусочки. Обжариваем мясо до легкой румяной корочки.

2. Чистим лук и добавляем к мясу, продолжаем обжаривать.

3. Помидоры и перец моем, нарезаем на маленькие кубики и добавляем к мясу с луком. Солим и перчим, обжариваем минут 5.

4. Кабачки моем, разрезаем вдоль на две половинки. Удаляем сердцевину, формируем лодочки.

5. Заполняем кабачки мясом с овощами и выкладываем на противень, смазанный растительным маслом.

6. Натираем на крупной терке сыр и посыпаем им кабачки.

7. Запекаем в духовке, разогретой до 200 градусов на 35-40 минут.

Салат с колбасой, сыром и помидорами

Ингредиенты:

Колбаса копчено-вареная — 300 г

Сыр — 200 г

Помидоры свежие — 4 шт. (средние)

Чеснок — 1 зубок (опциональный ингредиент)

Майонез — 3 ст. ложки

Соль, перец — по вкусу

Приготовление

1. Колбасу нарезаем соломкой — сначала кружочками, а затем на тонкие полоски.

2. Сыр натираем на крупной терке.

3. Помидоры режем тонкими дольками-лепестками.

4. Чеснок, если решим его использовать, пропускаем через чеснокодавку или натираем на мелкой терке.

5. Смешиваем все ингредиенты, солим, перчим, заправляем майонезом. Украшаем зеленью и подаем к столу.

Приятного аппетита!

«Деревня Соловьи»: вкусно, качественно, экономно!

Адреса магазинов в Псковской области:

ул. Народная, у д. 57 (напротив магазина «Магнит»)

ул. Р. Люксембург, д. 11

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Псковский район, д. Соловьи (магазин на территории предприятия)

Псковский район, Неёлово, ул. Юбилейная, д. 5а

Дно, ул. Космонавтов, д. 20а (на территории центрального рынка)

Великие Луки, ул. Дьяконова, д. 13

Великие Луки, ул. Первомайская, д. 9

Теги: #соловьи #рецепт #осень
Источник: Псковская Лента Новостей
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