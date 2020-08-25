Общество

ГИМС Псковской области напоминает о правилах безопасной рыбалки

ГИМС Псковской области напоминает о правилах безопасной рыбалки.

Заканчивается лето, но для любителей рыбалки начинается «бархатный сезон»: водоемы опустели, нет шума отдыхающих, можно спокойно предаться любимому хобби. Рыболову, планирующему выезд на промысел в конце лета - начале осени, следует быть готовым к сложным погодным условиям. Холодная вода таит опасность для владельцев маломерных судов, ведь если лодка перевернется и человек окажется за бортом, спастись в такой ситуации бывает довольно трудно. Факты свидетельствуют о том, что судоводители зачастую пренебрегают мерами предосторожности, что неизбежно приводит к гибели людей на воде. Для того, чтобы на водоеме не случилось трагедии, следует освоить простые правила безопасного поведения.

Итак, перед выездом на рыбалку необходимо ознакомиться с условиями водоема, проверить исправность рыболовных принадлежностей и вспомогательных средств, осмотреть и убрать все лишнее. Следует убедиться, что вблизи места ловли нет посторонних предметов, способных каким-либо образом нанести травму.

Если вы отправляетесь на рыбалку в лодке в одиночку, обязательно предупредите об этом семью или доверенного человека. Оставьте им примерные координаты и обозначьте время вашего возвращения.

Техническое состояние плавсредств должно соответствовать нормам согласно техпаспорта. Проверка производится на берегу методом визуального осмотра. Также нужно проверить наличие индивидуальных средств спасения на воде и аптечки первой медицинской помощи. В лодке обязательно следует иметь черпак или другую емкость для откачивания воды.

Во время рыбалки рыболов должен:

находиться в зоне наиболее безопасной и удобной для проведения рыболовного процесса;

применять лодки только промышленного изготовления и прошедшие сертификацию по безопасным способам эксплуатации;

покинуть акваторию водоёма во время грозы, при сильном ветре, высокой волне и в условиях недостаточной видимости;

находиться в лодке в спасательном жилете (также рекомендуем брать на борт и спасательный круг). А вот болотные сапоги и забродный комбинезон брать с собой и уж тем более надевать не стоит: в случае опрокидывания лодки они быстро наполнятся водой и потянут рыболова на дно;

находиться вдали от рабочей зоны шлюзов, земснарядов, большегрузных плавсредств и т.д.

Если по каким-то причинам лодка опрокинется, лучше держаться всем пассажирам за борта и общими усилиями толкать ее к берегу или на мелководье.

При возникновении нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей звоните по единому телефону вызова экстренных служб 112