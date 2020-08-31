Общество

Участковые избирательные комиссии Псковской области получили «Интерактивный блокнот»

В целях подготовки к проведению единого дня голосования 13 сентября для обеспечения работы участковых избирательных комиссий, ЦИК России было разработано программное обеспечение «Интерактивный Рабочий блокнот УИК».Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

Основной целью этого программного обеспечения является помощь в работе участковых избирательных комиссий в их повседневной деятельности, как в вопросах делопроизводства, так и в соблюдении процедур, предусмотренных действующим законодательством и нормативными актами. Также данная программа позволяет подготовить документы финансовой отчетности.

В начале работы в «Интерактивном Рабочем блокноте УИК» пользователю предлагается изучить Руководство пользователя, Руководство администратора и информационно-разъяснительные ролики. В данном пакете документов подробно описаны все этапы работы в программном обеспечении в зависимости от вида и уровня выборов.

Работа в ИРБ УИК не требует доступа в сеть интернет, что значительно, увеличивает количество пользователей, к тому же данное программное обеспечение автономно и не нуждается в специальной установке. Для его работы также не требуется установка каких-либо дополнительных программ и приложений.

Члены ТИК и УИК Псковской области отметили, что использование данного Рабочего блокнота позволяет всегда иметь нужную информацию под рукой в электронном виде, а не на бумажном носителе, как было в предыдущие годы.

В своем комментарии председатель ТИК Пустошкинского района Элла Михайлова отметила следующие моменты работы с новой программой: «Интерактивный Рабочий блокнот УИК подготовлен в целях оказания методической помощи избирательным комиссиям. Полезно то, что ИРБ УИК содержит пошаговые инструкции, уведомляет о необходимости выполнения конкретных действий в определенный момент времени. Это, своего рода, органайзер участковой комиссии. Кроме того, данная программа облегчает работу комиссии в части подготовки документов, так как содержит все необходимые для работы участковой комиссии образцы документов. Четко определен подробный алгоритм действий по организации новых форм досрочного голосования 11 и 12 сентября 2020 года. Еще одно из достоинств данного программного обеспечения – возможность использовать его прямо на съемном носителе, не устанавливая на стационарный компьютер».

Программное обеспечение «Интерактивный Рабочий блокнот УИК» возможно использовать при совмещенных видах выборов: федеральный, региональный и муниципальный уровни