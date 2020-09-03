Общество

Почти 9 тысяч военнослужащих ЗВО приняли участие в «Диктанте Победы»

В соединениях и воинских частях Западного военного округа состоялся Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы».

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ЗВО, в войсках Западного военного округа развернуты 144 площадки, в написании диктанта участвует 8 935 военнослужащих, суворовцев, кадет.

Участникам были предложены 25 вопросов на тему Великой Отечественной войны, включающие в себя знание, как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Диктант проходил в форме тестирования. На каждый вопрос были предложены 4 варианта ответов, из которых надо за наименьшее время выбрать правильный.

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной войны «Диктант Победы» - это международный проект, призванный пробудить интерес у школьников, молодежи, а также у российских и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, возможность проверить свои знания в истории, узнать новую информацию о забытых подвигах предков.

В диктанте участвовали военнослужащие соединений и воинских частей Балтийского флота, общевойсковых и танковой армий, Ленинградского объединения ВВС и ПВО, дислоцированные на территории 26 субъектов страны.