Общество

Около 2 тысяч жителей Псковской области написали «Диктант Победы»

По предварительным данным, около 2 тысяч жителей Псковской области приняли участие в патриотической акции «Диктант Победы». Проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны можно было на 41 площадке во всех муниципалитетах области, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия».

Помимо активистов партии, представителей разных сфер деятельности, студентов и школьников, к акции подключились военнослужащие, УФСИН и Росгвардия.

«Судьбу каждого проекта решает народ - нужный он или нет, - отметил региональный координатор партпроекта «Историческая память» Александр Голышев. - Если в прошлом году у нас в области было три площадки для проведения акции, то нынче - 41, причем 13 закрытых. Многие стесняются писать «Диктант Победы» - вдруг неправильно отвечу! Ничего страшного, диктант - это не проверка знаний, а проверка отношения к Великой Победе, к нашей истории, как мы ее понимаем, как мы ее оцениваем. И чем больше будет людей, тем меньше будет ошибок, а главное, идеологических ошибок, когда мы чувствуем, насколько хотят принизить нашу Победу, какая информационная война развернута против нашей страны и всех победителей. Поэтому «Диктант Победы» - это наше уважение к тем людям, которые воевали и сложили головы, и кто выжил и возрождал нашу страну».

Тест на знание истории Великой Отечественной войны состоял из 25 вопросов, 5 из которых - это региональная составляющая.

«Вопросы интересные, над некоторыми пришлось подумать, вспомнить уроки истории в школе, ведь большая часть знаний отложилась еще со школьной скамьи, - рассказал региональный координатор партпроекта «Локомотивы роста» Валерий Тюменцев. - Некоторые вопросы, можно так сказать, позволили взглянуть на историю Великой Отечественной войны глазами самих участников, поскольку содержали прямую речь, цитаты, выдержки из мемуаров военачальников. Ну и еще - вопросы построены таким образом, что заставляют задуматься и стимулируют для дальнейшего изучения истории».

Он также отметил, что партпроект принимал участие в подготовке и организации акции. «Мы связывались с руководителями предприятий и информировали о такой возможности, чтоб сотрудники поучаствовали, в том числе и в режиме онлайн. Такие акции необходимо чаще проводить и для расширения кругозора, и для патриотического воспитания молодежи. К слову, для абитуриентов и старшеклассников участие в «Диктанте Победы» дает преференции при поступлении в вузы», - добавил Валерий Тюменцев.

Подобрать удобную для себя площадку участники могли заранее на официальном сайте проекта диктантпобеды.рф и в специальном приложении для смартфонов.