Общество

В Псковской области названы имена «Учителя года» и «Психолога года»

В Псковской области награждены победители региональных этапов конкурсов «Учитель года» и «Психолог года». Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, церемония награждения состоялась сегодня, 17 сентября. В ней приняли участие первый вице-губернатор Вера Емельянова, председатель областного комитета по образованию Александр Седунов и региональный уполномоченный по правам человека Дмитрий Шахов

Вера Емельянова поприветствовала участников конкурса от имени губернатора Михаила Ведерникова. В свою очередь Александр Седунов назвал конкурсы уникальными, «потому что они проходят в уникальное время». «За все время проведения конкурсов "Учитель года", "Воспитатель года" и "Психолог года" мы никогда не встречались в масках и никогда так много не работали в заочном формате. Но вместе со сложными обстоятельствами у нас есть и замечательные возможности. Никто из нас не мог себе представить, какие находки можно открывать даже в дистанционном формате, как сфокусировать работу не только на детях, но и на родителях - тех, кто окружает ребенка в условиях дистанционного формата», - добавил Александр Седунов и пожелал педагогическому сообществу и психологам здоровья и дальнейших успехов.

Победителем регионального этапа конкурса «Психолог года» стал педагог-психолог Псковского политехнического колледжа Дмитрий Куракин, второе место завоевала педагог-психолог псковского детского сада №5 «Академия детства» Анастасия Дворниченко, а третье - педагог-психолог детского центра «Надежда» Ксения Рябова.

В конкурсе «Учитель года-2020» победителем признана учитель русского языка и литературы школы №2 города Пскова Анастасия Димитриева, второе место завоевала учитель географии и биологии школы №17 города Великие Луки Юлия Зайцева, а третье - учитель иностранного языка Писковской средней школы (Псковский район) Светлана Каленникова.

Все победители и призеры конкурсов получили дипломы, денежные сертификаты и призы от спонсоров.