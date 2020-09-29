Общество

360 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области нуждаются в модернизации

360 фельдшерско-акушерских пунктов в Псковской области нуждаются в модернизации и привлечении специалистов. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова в эфире программы «Дом Советов» на радиостанции «Эхо Москвы» в Пскове 30 сентября.

«Сегодня 2/3 ФАПов ветхие, не соответствующие современным требованиям здания. Или расположены в неприспособленных помещениях», - сказала она. Вера Емельянова напомнила, что за последние несколько лет в регион поступили десятки модульных ФАПов.

«Программа обновления ФАПов началась, и уже сегодня имеет свои результаты. Мы планируем в течение трех лет обновить практически всю базу ФАПов и систему первичного звена здравоохранения в поликлиниках», - добавила первый вице-губернатор.