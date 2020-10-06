Общество

Торжественный прием руководителей школ и детсадов Пскова провел Александр Братчиков

Торжественный прием руководителей образовательных учреждений Пскова провел глава администрации города Александр Братчиков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Прием приурочен к профессиональным праздникам - Дню воспитателя и Дню учителя. За чашкой чая в его кабинете собрались лучшие руководители и сотрудники школ и детских садов города, а также заместитель главы администрации Пскова Александр Коновалов, руководитель городского управления образования Анна Кузыченко и сотрудники управления.

Открывая прием, Александр Братчиков подчеркнул, что День учителя и День воспитателя - заслуженные праздники, потому что воспитывать и учить детей - сложная работа. «В этом году в условиях, когда из-за коронавируса школы перешли на дистанционное обучение, родители поняли, как сложно учителям. Дети - это наше будущее, и то, что мы в них вложим, будет определять будущее нашей страны. Переоценить ваш труд невозможно. Наверняка вы почувствовали на себе это изменение», - отметил глава администрации.

Затем Александр Братчиков наградил ряд работников образования нагрудными знаками «Почетный работник воспитания и просвещения РФ» и почетными грамотами администрации Пскова за добросовестный труд в системе муниципального образования. В частности, нагрудный знак получила Анна Кузыченко.

«Награды нашли своих героев, каждый труд оценен по достоинству», - отметила руководитель управления образования администрации Пскова.

Продолжился прием неформальным общением за чашкой чая.