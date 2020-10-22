Общество

Эффективность использования потенциала исторических поселений обсудят в областном Собрании

По инициативе вице-спикера областного Собрания депутатов, председателя постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму Виктора Остренко на сессионное обсуждение вынесен вопрос о поддержке обращения Законодательного Собрания Республики Карелия к заместителю председателя Правительства РФ Марату Хуснуллину о сохранении и эффективном использовании историко-культурного потенциала исторических поселений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

«Обращение содержит целый комплекс предложений, мер, которые, безусловно, позволят не только сделать работу по сохранению малых исторических городов более эффективной, но и сберечь уникальную атмосферу небольших поселений – ту, которую создавали из века в век многие поколения и которую мы зачастую просто теряем, не учитывая особенностей, - прокомментировал подготовленные предложения к профильному вице-премьеру Виктор Остренко. - Во-первых, необходимо ввести лицензирование и предъявление профессиональных требований к исполнителям работ по разработке охранной документации объектов культурного наследия: проектов зон охраны, определения предмета охраны, а также определения границ территорий исторических поселений. Эти меры позволят ограничить возможность участия неспециализированных организаций в конкурсных процедурах, так как большая их часть оканчивается длительными судебными претензиями, тем временем важные мероприятия по сохранению объектов культурного наследия останавливаются».

В развитие инициативы об ужесточении требований к разработчикам проектов зон охраны, региональные законодатели также предлагают сформировать федеральный государственный реестр добросовестных исполнителей таких работ.

Еще один аспект эффективного использования историко-культурного потенциала исторических поселений, изложенный в обращении в правительство, связан с упрощением процедуры исключения из единого государственного реестра объектов культурного наследия необратимо руинированных и утраченных памятников, с одновременным закреплением за правообладателем земельного участка обязательств по сохранению существующей исторической среды. Депутаты предлагают урегулировать этот вопрос на федеральном уровне.

«Эта тема очень актуальна для Пскова, где вместо памятников мы нередко видим руины, которые из-за существующих охранных обременений никак не могут быть введены в хозяйственный оборот собственниками, - пояснил Виктор Остренко. – Экспертное сообщество реставраторов и архитекторов-градостроителей в ходе недавней конференции в Карелии предложило вариант компенсационной застройки на месте утраченных памятников с сохранением всех внешних признаков этих объектов, исходя из архивной документации».

Инициатива прошла обсуждение на заседании постоянного комитета ПАСЗР по культурной политике и туризму, прошедшем в городе Сортавала в рамках XI Всероссийской конференции «Сохранение и возрождение малых исторических городов и сельских поселений: проблемы и перспективы. Комплексные программы развития». Предложение поддержали депутаты субъектов Северо-Запада и представители экспертного сообщества.

Псковское областное Собрание депутатов рассмотрит вопрос о поддержке обращения коллег из Карелии 29 октября.