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Общество

Обновлены рекомендации по лечению COVID-19

26.10.2020 22:39|ПсковКомментариев: 2

Минздрав России опубликовал обновленные рекомендации по лечению COVID-19. Документ размещен на сайте ведомства, передает «Лента.ру».

В список рекомендованных для лечения коронавируса препаратов вошли шесть наименований: фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферон-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.

В ведомстве добавили, что имеющиеся в настоящее время сведения о результатах терапии всеми препаратами не позволяют сделать однозначный вывод об их эффективности или неэффективности. Отмечается, что применение лекарств допускается по решению врачебной комиссии, если потенциальная польза для пациента будет превышать риск их применения.

Ранее из рекомендаций по лечению COVID-19 Минздрав исключил два препарата, которые не показали свою эффективность. Речь идет о препаратах лопинавир и ритонавир.

Теги: #здоровье #минздрав #коронавирус
Источник: Псковская Лента Новостей
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