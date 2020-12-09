Общество

В Псковской области названы победители регионального этапа всероссийской олимпиады «Софиум»

Конкурсная комиссия подвела итоги регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум», который проходил в Псковской области 1 декабря.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Избирательной комиссии Псковской области, победителями стали учащиеся 11-х классов: Елизавета Минженкова из Першинской средней школы Великолукского района и Кристина Репина из Дедовичской средней школы №2, они набрали по 39 баллов. Среди учащихся 10-х классов определены только призеры.

В общей сложности в региональном этапе всероссийской олимпиады «Софиум» приняли участие 108 учащихся 10-х и 11-х классов школ Псковской области. Они выполнили задание, которое включало в себя пять ситуационных задач и эссе по проблемным вопросам избирательного права и избирательного процесса.

Согласно положению о конкурсе, победителями регионального этапа считаются участники, набравшие 39-40 баллов.

Теперь Елизавета Минженкова и Кристина Репина представят псковский регион на федеральном уровне. Финал всероссийской олимпиады школьников по вопросам избирательного права и избирательного процесса «Софиум» пройдет уже в следующем году.

Список победителей, призеров и участников регионального этапа размещен на официальном сайте Избирательной комиссии Псковской области под баннером «Софиум» и в разделе «Важная информация». Участники, показавшие высокие результаты, но не ставшие победителями, будут награждены дипломами участников.