Общество

Пятеро сирот получили жилье в Красногородске после прокурорской проверки

Пятеро детей-сирот получили жилье в Красногородском районе после прокурорской проверки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В ходе проверки было установлено нарушение федерального закона №159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Местные органы самоуправления из-за отсутствия финансирования не предоставили пятерым сиротам жилищную площадь.

В этой связи прокурор района направил в суд иски к администрации района о предоставлении сиротам благоустроенного жилья.

Суд удовлетворил требование прокурора, и дети-сироты получили жилье в Красногородске.