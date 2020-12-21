Общество

Двух иностранцев оштрафовали в Дедовичском районе за незаконную работу

Двух граждан Узбекистана оштрафовали в Дедовичском районе за незаконную трудовую деятельность. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Иностранцы, не имея разрешения на трудовую деятельность на территории Дедовичского района, занимались распиловкой древесины на территории одного из акционерных обществ, чем нарушили требование ФЗ-№115 «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации».

10 декабря Дедовичский районный суд признал иностранцев виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.10 КоАП РФ. Им назначили наказание в виде административного штрафа в размере 2000 рублей каждому, без административного выдворения за пределы России. Постановления не вступили в законную силу.