Общество

Начинается видеотрансляция программы «Подстрочник» с Игорем Соповым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Подстрочник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Гость студии - председатель Избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов. Он подведет итоги работы облизбиркома в 2020 году и расскажет, как в текущем году будут проходить выборы в Госдуму и Псковское областное Собрание.

Как облизбирком преодолевал трудности прошлого года? Как Игорь Сопов оценивает год своей деятельности на посту председателя облизбиркома и что ему удалось изменить за этот период в деятельности комиссии? Сохранятся ли на выборах 2021 года ограничения и практики, действовавшие в минувшем году? Как председатель избиркома строит диалог с политическими силами региона?

Подробнее об этом – в сегодняшнем выпуске. Ведет эфир Константин Калиниченко.

Задавайте вопросы Игорю Сопову по телефону 56-73-72.

Трансляция завершена