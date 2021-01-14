Общество

ГИМС Псковской области напомнила 10 правил безопасности при крещенских купаниях

ГИМС Псковской области напомнила 10 правил безопасности при крещенских купаниях. Рекомендации опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Псковской области 16 января.

Приближается большой Христианский праздник – Крещение Господне, которое ежегодно отмечается в ночь на 19 января. В эту ночь принято совершать обряд священного омовения. Считается, что человек, окунувшись в прорубь с освященной водой, очищается от всех грехов и получает крепкое здоровье на весь год.

Перед принятием решения о купании медики просят обратить внимание на свое здоровье и трезво оценивать свои возможности. Воздержаться от купаний рекомендуется людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, гипертонию, эпилепсию, воспаления почек и бронхолегочной системы, заболевания щитовидной и предстательной железы.

Решение окунуться в прорубь должно быть здравым, идти купаться «за компанию» не стоит. Если ощущаются даже начальные симптомы простуды, то нужно поостеречься. Иначе есть риск заболеть - вплоть до воспаления легких.

Основные правила купания в проруби:

Правило № 1: к зимним купаниям надо готовиться заранее - принимать контрастный душ по вечерам. Можно также обливаться прохладной (холодной) водой по утрам, например, после утренней зарядки. Причем начинать надо с комфортной для тела температуры, постепенно (в течение нескольких месяцев) доводя температуру воды до низких значений. Помогут также ежедневные обтирания махровым полотенцем, смоченным в холодной воде.

Правило № 2: посоветуйтесь с врачом, стоит ли окунаться в прорубь. У людей с хроническими и острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать состояния, опасные для жизни. Например, у сердечников это может вызвать инсульт, гипертонический криз и другие осложнения.

Правило № 3: за пару часов до купания необходимо плотно поесть. Это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость организма.

Правило № 4: категорически запрещается употреблять алкоголь, как до погружения, так и после него! Он негативно влияет на работу сердца и быстро охлаждает организм. Человек в «подпитии» может неправильно рассчитать свои силы, находясь в проруби, что также чревато последствиями.

Правило № 5: перед купанием желательно измерить давление. Если оно выше или ниже нормы, от погружения лучше воздержаться.

Правило № 6: непосредственно перед погружением сделайте небольшую зарядку, чтобы разогреть мышцы (приседания, наклоны, махи руками).

Правило № 7: в сильный мороз при заходе и выходе из купели, стоит заранее приготовить полотенце, положив его на поручни лестницы, поскольку кожа рук может прилипать к металлу и даже к дереву.

Правило № 8: окунаться лучше всего по шею, не замочив голову. Прыжки в воду и погружение с головой увеличивают потерю температуры и могут привести к шоку от холода. И никогда не ныряйте в иордань вперед головой! Не забывайте, что при всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лед.

Правило № 9: плавать в проруби необязательно. Достаточно окунуться в нее 3 раза. У иордани собирается большое количество народа, желающего приобщиться к обряду. Чтобы не создавать людям неудобства, не задерживать их, а также избежать общего охлаждения организма, купаться в проруби нужно не более 1 минуты.

Правило № 10: после купания нужно быстро вытереться полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить стакан горячего чая с сахаром (медом) и лимоном.

Пожилым людям и маленьким детям медики крещенские купания не рекомендуют. Если все-таки ребенок будет купаться, обязательно страхуйте его во время погружения и выхода из воды.

Купаться в проруби необязательно, чтобы выполнить обряд, можно просто облить себя освященной водой. А если не хочется выходить из дома – то крещенской водой можно облиться и дома, поскольку в Крещение святой считается любая вода, в том числе и та, что течет из обычного водопроводного крана.