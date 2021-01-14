ГИМС Псковской области напомнила 10 правил безопасности при крещенских купаниях. Рекомендации опубликованы на сайте ГУ МЧС России по Псковской области 16 января.
Приближается большой Христианский праздник – Крещение Господне, которое ежегодно отмечается в ночь на 19 января. В эту ночь принято совершать обряд священного омовения. Считается, что человек, окунувшись в прорубь с освященной водой, очищается от всех грехов и получает крепкое здоровье на весь год.
Перед принятием решения о купании медики просят обратить внимание на свое здоровье и трезво оценивать свои возможности. Воздержаться от купаний рекомендуется людям, имеющим заболевания сердца и сосудов, гипертонию, эпилепсию, воспаления почек и бронхолегочной системы, заболевания щитовидной и предстательной железы.
Решение окунуться в прорубь должно быть здравым, идти купаться «за компанию» не стоит. Если ощущаются даже начальные симптомы простуды, то нужно поостеречься. Иначе есть риск заболеть - вплоть до воспаления легких.
Основные правила купания в проруби:
Правило № 1: к зимним купаниям надо готовиться заранее - принимать контрастный душ по вечерам. Можно также обливаться прохладной (холодной) водой по утрам, например, после утренней зарядки. Причем начинать надо с комфортной для тела температуры, постепенно (в течение нескольких месяцев) доводя температуру воды до низких значений. Помогут также ежедневные обтирания махровым полотенцем, смоченным в холодной воде.
Правило № 2: посоветуйтесь с врачом, стоит ли окунаться в прорубь. У людей с хроническими и острыми заболеваниями переохлаждение может спровоцировать состояния, опасные для жизни. Например, у сердечников это может вызвать инсульт, гипертонический криз и другие осложнения.
Правило № 3: за пару часов до купания необходимо плотно поесть. Это даст необходимую в холодную погоду энергию и повысит морозоустойчивость организма.
Правило № 4: категорически запрещается употреблять алкоголь, как до погружения, так и после него! Он негативно влияет на работу сердца и быстро охлаждает организм. Человек в «подпитии» может неправильно рассчитать свои силы, находясь в проруби, что также чревато последствиями.
Правило № 5: перед купанием желательно измерить давление. Если оно выше или ниже нормы, от погружения лучше воздержаться.
Правило № 6: непосредственно перед погружением сделайте небольшую зарядку, чтобы разогреть мышцы (приседания, наклоны, махи руками).
Правило № 7: в сильный мороз при заходе и выходе из купели, стоит заранее приготовить полотенце, положив его на поручни лестницы, поскольку кожа рук может прилипать к металлу и даже к дереву.
Правило № 8: окунаться лучше всего по шею, не замочив голову. Прыжки в воду и погружение с головой увеличивают потерю температуры и могут привести к шоку от холода. И никогда не ныряйте в иордань вперед головой! Не забывайте, что при всплытии с закрытыми глазами в малой проруби можно «промахнуться» и удариться головой об лед.
Правило № 9: плавать в проруби необязательно. Достаточно окунуться в нее 3 раза. У иордани собирается большое количество народа, желающего приобщиться к обряду. Чтобы не создавать людям неудобства, не задерживать их, а также избежать общего охлаждения организма, купаться в проруби нужно не более 1 минуты.
Правило № 10: после купания нужно быстро вытереться полотенцем, надеть сухую теплую одежду и выпить стакан горячего чая с сахаром (медом) и лимоном.
Пожилым людям и маленьким детям медики крещенские купания не рекомендуют. Если все-таки ребенок будет купаться, обязательно страхуйте его во время погружения и выхода из воды.
Купаться в проруби необязательно, чтобы выполнить обряд, можно просто облить себя освященной водой. А если не хочется выходить из дома – то крещенской водой можно облиться и дома, поскольку в Крещение святой считается любая вода, в том числе и та, что течет из обычного водопроводного крана.