Общество

Прощание с Галиной Ивановой состоится 18 января в Пскове

Прощание с экс-директором Псковской филармонии Галиной Ивановой состоится 18 января. Об этом сообщается в официальном инстаграм-аккаунте псковской филармонии.

«Прощание состоится 18 января в 11:30 в Церкви Покрова Пресвятой Богородицы от торгу (К. Маркса, 36).

Ушла эпоха - Галина Александровна Иванова. Заслуженный работник культуры РФ, с 1996 по 2016 год - директор Псковской областной филармонии. Благодарим за неоценимый вклад в развитие культуры региона.

Мы знаем, что Галина Александровна не хлопала на концертах: представьте, сколько их было в ее жизни! Это была даже не часть жизни, это была жизнь!

Светлая память! Соболезнования родным!», - сообщается в инстаграм-аккаунте.