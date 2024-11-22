Спорт

Региональный этап «Кубка защитников Отечества» стартовал в Псковском районе

Региональный этап физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции «Кубок защитников Отечества» стартовал в псковском универсальном спортивном комплексе «Олимп» 27 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

«Весь год проходили циклы соревнований. Очень приятно, что количество участников растет. По итогам соревнований будет сформирована команда для участия в "Кубке защитников Отечества" на федеральном уровне», - сказала врио председателя комитета комитета по спорту Псковской области Галина Овсова.

На соревнования заявлены три команды: из Пскова, Великих Лук и Владимирской области. Будет командный зачет - это волейбол сидя, а также одиночные - настольный теннис, пулевая стрельба.

На церемонии открытия соревнований вручили удостоверения членов общественной организации ветеранов специальной военной операции и другие памятные знаки и подарки.

Важность сегодняшнего мероприятия и в целом спорта в жизни каждого человека также отметили председатель региональной Ассоциации ветеранов СВО Дмитрий Ющенко, руководитель филиала государственного фонда поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества» по Псковской области Надежда Васильева, врио командира 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии, гвардии полковник Юрий Голубович, председатель псковского отделения общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», депутат Псковской городской Думы Марина Борисенкова.

На мероприятии состоялись выступления с творческими музыкальными и спортивными номерами.

Соревнования будут проходить 2 дня, сегодня, 27 ноября, и завтра, 28 ноября.