Экономика

Проект областного бюджета профильный комитет Собрания рекомендовал принять в первом чтении

Первое публичное рассмотрение проекта закона «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» прошло в Собрании на заседании комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством Александра Братчикова 27 ноября. Как Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания, проект рекомендовали принять в первом чтении.

Фотографии: пресс-служба Псковского областного Собрания

Главный финансовый документ депутатам представила вице-губернатор, председатель комитета по финансам Татьяна Баринова.

Предваряя основные цифры, финансист отметила, что представленные к первому чтению параметры доходов и расходов не окончательные и будут корректироваться. «Формирование областного бюджета идёт в августе-сентябре, когда мы ещё не располагаем контрольными цифрами федерального бюджета. В 2024 году все национальные проекты заканчивают своё действие, а новые цифры появились только после второго чтения федерального закона в середине ноября. Поэтому наш проект не отражает все необходимые цифры. Сейчас мы выбираем из приложений к федеральному бюджету все субвенции, субсидии и дотации – по ним происходят значительные изменения, и мы готовим наши поправки ко второму чтению», - пояснила Татьяна Баринова.

На данный момент доходы областного бюджета на 2025 год составляют 48 млрд 592,1 млн рублей, общий объем расходов – 51 млрд 789,7 млн рублей. Доходы консолидированного бюджета составляют 56 млрд 234,1 млн рублей, расходы – 59 млрд 431 млн 700 тысяч рублей.

Финансист ещё раз подчеркнула, что характеристики бюджета по доходам будут меняться: расходы на оплату труда ко второму чтению увеличатся на 1,725 млрд рублей, будут предусмотрены средства на индексацию социальных выплат, из федерального бюджета придут деньги на национальные проекты.

Отдельно финансист обратила внимание на результаты, достигнутые губернатором Михаилом Ведерниковым и председателем Собрания Александром Котов в ходе Дней Псковской области в Совете Федерации. Обоснованная просьба руководителей региона о сохранении уровня софинасирования в размере 1% на ближайшие два года поддержана на федеральном уровне – соответствующее постановление правительства России уже принято. Кроме того, как отметила Татьяна Баринова, губернатором и спикером проделана огромная работа по списанию задолженностей региона по бюджетным кредитам. Уменьшение долговой нагрузки составит более 7,5 млрд рублей, в том числе, почти 2,6 млрд рублей региону спишут уже в 2025 году.

В ходе обсуждения законопроекта Александр Братчиков отметил, что проект бюджета прошёл процедуру публичных слушаний в сети Интернет, а на заседании комитета попросил озвучить заключения Счётной палаты и юристов Собрания. Татьяна Баринова заверила, что отмеченные замечания к законопроекту будут устранены ко второму чтению. С учётом этого депутаты рекомендовали принять проект бюджета в первом чтении. В завершение Александр Братчиков напомнил о коллегам о предстоящем создании согласительной комиссии для дальнейшей работы над областным бюджетом.