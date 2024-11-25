Общество

Самозанятые россияне празднуют свой день 27 ноября

День самозанятых отмечается в России 27 ноября в связи с тем, что в этот день в 2018 году был подписан закон о специальном налоговом режиме для самозанятых граждан РФ — налоге на профессиональный доход.

Самозанятые – это определенная категория граждан, которые работают «на себя» или совмещают «подработку» с основной работой. Такой рабочий статус появился в России в 2017 году и позволил легализовать работу и доход многим профессионалам (без рисков получения штрафа за незаконную предпринимательскую деятельность) — фрилансерам, няням, сиделкам, репетиторам, переводчикам, программистам, уборщикам, тренерам, гидам, кондитерам, водителям, психологам, фотографам, швеям и другим специалистам, которые работают на себя, не привлекают в помощь других сотрудников и не перепродают чужие товары или услуги. А введение специального налогового режима позволило «выйти из тени» на комфортных условиях.

В современной экономической ситуации всё большее количество людей выбирают такой формат ведения бизнеса, что позволяет не только работать на себя легально, но и наравне с предпринимателями пользоваться мерами государственной поддержки. К тому же и банки стали развивать специализированные дистанционные сервисы и поддерживать тех, кто самостоятельно производит продукт или услугу, развивая и продвигая свой бизнес, пишет calend.ru.

Согласно статистике, чаще всего в статусе самозанятых свои услуги предоставляют специалисты в сфере недвижимости (более 13%): строительство, аренда квартир, ремонт и отделка квартир, бытовой ремонт, риелторские услуги; на втором месте — транспортные услуги (более 11%): перевозка пассажиров и перевозка грузов, услуги водителя, автомойка, автосервис, аренда машин; на третьем месте — услуги в сфере красоты (более 9%); на четвертом месте — консалтинг и образовательные услуги (более 8%): репетиторство, консультирование в целом, налоговые консультации, финансовые, бухгалтерские и юридические услуги; на пятом месте — сфера цифровых услуг (7,7%): программирование, верстка и дизайн, проектирование, веб-мастеринг, техническая поддержка, техобслуживание.

К тому же, в ряде российских регионов действует бесплатная программа — фабрика самозанятых «Мое дело», которая дает возможность всем желающим зарегистрироваться в этом статусе и освоить одну из 20 специальностей (фотографы, дизайнеры, кондитеры и т.д.).

Однако, не секрет, что в самозанятости есть и «отрицательные» моменты. Согласно законодательству, самозанятый не может в среднем зарабатывать больше 200 тысяч рублей в месяц, не имеет права нанимать других работников, лишен социальных гарантий (оплачиваемый больничный или отпуск). Трудовой стаж им не начисляется и, соответственно, не засчитывается в будущую пенсию. И добровольные взносы в ПФР – только самостоятельный выбор самозанятого, а отсюда — и размер пенсии.