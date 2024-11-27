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Общество

Михаил Иванов: Хорошую пенсию нужно давать за заслуги перед обществом

27.11.2024 16:27|ПсковКомментариев: 1

Хорошая пенсия должна быть у тех трудящихся, которые многое сделали для пользы общества и государства. Таким мнением поделился в эфире передачи «Собственной персоной» на ПЛН FM (102,6 FM) заместитель председателя Псковской городской Думы, руководитель регионального отделения «Партии пенсионеров» Михаил Иванов.

«Многие изменения, которые нам хотелось бы увидеть, нужно принимать на федеральном уровне. "Партия пенсионеров" давно говорит о необходимости провести реформу пенсионного обеспечения. В итоге у нас объединили всё в Социальный фонд России. Вывеску сменили, а суть-то осталась. Перельман (российский математик - ред.) в свое время решил теорему, которую никто решить не мог, а у нас никто не может пенсию посчитать», - прокомментировал Михаил Иванов нынешнюю ситуацию с пенсиями. 

Также депутат высказал мнение о том, каким образом должна работать пенсия и кому ее нужно обеспечивать в достаточном объеме.

«Фактически, пенсия должна быть (и партия выступает за это) за заслуги перед обществом, достигнутые трудовым стажем, а не возрастом. Я, например, отработал 55 лет. По 25 лет за себя и за того парня. Уже даже и за третьего начал работать. А многие ходят где-то сбоку. Многие какие-то программы создают, миллиардами налево-направо разбрасываются, им пенсия не нужна. Они для общества ничего не сделали. А люди, которые для общества и государства многое сделали, у них должна быть нормальная пенсия», - подчеркнул Михаил Иванов.

Пресс-портрет
Иванов Михаил Александрович заместитель председателя Псковской городской Думы
Теги: #партия пенсионеров
Источник: Псковская Лента Новостей
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