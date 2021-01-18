Общество

В Пскове отменен запрет выхода на лед реки Великой

В Пскове в связи с окончанием ледостава и образованием устойчивого ледового покрытия отменили запрет выхода на лед реки Великой в пределах городской территории.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, соответствующее распоряжение городской комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности было подписал в понедельник, 18 января, председатель данной комиссии, главой администрации Пскова Александр Братчиков.

Комитету по делам ГО и предупреждению ЧС администрации города предписано обеспечить взаимодействие с ГУ МЧС России по Псковской области и Псковским областным центром по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с целью получения оперативной информации о ледовой обстановке и своевременного реагирования на ее изменение.

Организациям, расположенным на территории города, рекомендовано при использовании водных объектов общего пользования для рекреационных целей в границах Пскова обеспечить выполнение Правил охраны жизни людей на водных объектах Псковской области, утвержденных постановлением администрации региона от 07.09.2007 года №363.