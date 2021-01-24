Общество

В Пскове скончался ветеран педагогического труда Анатолий Карпухин

На 84-м году ушел из жизни ветеран педагогического труда Анатолий Карпухин. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в Псковском областном колледже искусств им. Н. А. Римского-Корсакова.

«Вся его жизнь – бесконечная преданность выбранному делу и бескорыстное служение людям. Анатолий Андреевич был талантливым педагогом, настоящим профессионалом своего дела. Его всегда отличали исключительное трудолюбие, увлеченность своей профессией», - отметили в колледже.

Первое высшее образование Анатолий Карпухин получил в 1966 году по специальности «организатор - методист культурно-массовой работы» в Высшей профсоюзной школе культуры в Ленинграде. В 1976 году реализовал мечту всей жизни и получил диплом о втором высшем образовании по специальности «режиссура драмы» Высшего театрального училища им. Б. В. Щукина при Государственном академическом театре им. Е. Вахтангова.

Свой творческий путь Анатолий Андреевич начал в 1966 году с должности директора Дома культуры города Старобещево Донецкой области, а в 1967 году уже был назначен директором Дома культуры профсоюзов Пскова. Свою педагогическую деятельность в Псковском областном культурно-просветительном училище начал в 1982 году.

На протяжении 25 лет Анатолий Карпухин успешно преподавал театральные дисциплины: «Режиссура агитбригад», «Техника сцены и оформление спектакля», «Музыкальное оформление спектакля», руководил новой специализацией «Режиссура досуга». «Все свои знания и мастерство он щедро передавал детям, подросткам, молодежи, воспитывая в них нравственность, патриотизм, любовь к Родине. Как опытный и мудрый педагог всегда был готов помочь советом молодым преподавателям и руководителям творческих коллективов, - сказали в колледже. - Администрация и весь творческий коллектив колледжа искусств выражают искренние соболезнования родным и близким Анатолия Андреевича Карпухина в связи с тяжелой утратой».

Прощание состоится 26 января в 11.00 в храме святых апостолов Петра и Павла по адресу: ул. Вторая Береговая, 2 (за мостом им. Александра Невского).