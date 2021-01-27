Общество

Авиарейс Москва — Псков перенесли из-за непогоды

Вчерашний авиарейс Москва — Псков перенесли из-за непогоды на утро, 28 января. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Игорь Романов, подробно описав свои впечатления.

«Вчера вечером должен был вылететь в Псков из Москвы, но сказали, что опять с погодными условиями, что-то в Пскове. Рейс сначала перенесли на 30 минут, а позже сказали, что до 7.00», - пояснил он.

На стойке регистрации скопилось около ста пассажиров рейса в Псков. «Нам выдали ваучер на питание – 300 рублей, напиток 100 рублей. Потом нас предупредили, что мы через час поедем в гостиницу. Дело часом не обошлось. Представьте, что можно поесть в аэропорту на эту сумму? Многие пошли по кратчайшему пути и зашли в ближайшие кафе, указанное в ваучере. Там можно на эту сумму только посмотреть на еду и то придется доплатить. Но я решил узнать на стойке регистрации, почему ваучер на такую маленькую сумму, на которую невозможно им воспользоваться. Мне ответили, что это условия авиакомпании, и ничего с этим поделать не могут! Я прошел все кафе в аэропорту и нашел в одном месте приемлемую еду за эти деньги, но там скопилось очень много людей с нашего рейса», - рассказал Игорь Романов.

Затем пассажиров перенесенного рейса на автобусе доставили в гостиницу и расселили по гендерному принципу. «Вся процедура расселения длилась около часа! В номер нас зашло 5 человек в 2.30! Спалось, конечно, не очень, но это было просто необходимо. Нас разбудили 7.40 и сказали, что в 8.00 ждет нас автобус в аэропорт. Все быстро собрались и выдвинулись в сторону, где нас высаживали. Все собрались и ждали, когда же он подъедет. Много пассажиров с детьми и им предоставили места в первую очередь. Утром уже многие сдружились во время преодоления трудностей», - пояснил он.

Такие приключения, по его словам, «случаются в последнее время частенько, как говорят бывалые - стоит задуматься в чем причина».