Общество

Губернатор Ведерников призвал подчиненных избавляться от «плохой и вредной привычки»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в пятницу, 12 февраля, провел очередное рабочее совещание, посвященное реализации региональных проектов по основным направлениям указа президента РФ. В нем приняли участие представители региональных органов исполнительной власти, а также главы районов — в режиме видеоконференцсвязи. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, Михаил Ведерников затронул тему завершения работ на ряде объектов 2020 года. «Я рассчитываю, что все меня услышали, и никто не будет второй раз полгода тянуть с реализацией объектов прошлого года. Это плохая и вредная привычка, от нее нужно избавляться», — отметил глава региона.

Михаил Ведерников добавил, что даже объективные причины задержки — стандартные рабочие моменты, которые практически всегда можно решить заблаговременно без ущерба срокам и качеству выполнения работ. При этом, по словам губернатора, уже сегодня появились предпосылки, что некоторые объекты могут перейти в разряд проблемных. Прежде всего, это касается направлений «Демография», «Образование», «Жилье и городская среда», «Культура». Глава региона поручил кураторам и руководителям направлений совместно с региональным проектным офисом проанализировать все возможные трудности, проработать их и предоставить к следующему совещанию варианты решения.

Губернатор прокомментировал и текущий уровень контрактации объектов по региональным проектам. В настоящее время он составляет более 63%, что выше уровня прошлого года. Напомним, по поручению главы региона к началу апреля цифра должна быть не ниже 95%.

«Я хотел бы обратить внимание, что, как и раньше, львиную долю сформировали „Безопасные и качественные автомобильные дороги“. Кроме этого направления можно отметить „Здравоохранение“, которое набрало хорошую динамику. Хочу подчеркнуть, что это сделано при беспрецедентной нагрузке», — отметил губернатор. Он поблагодарил руководителя регионального комитета по здравоохранению Марину Гаращенко за профессиональную организацию работы.

Основное внимание было уделено работе муниципалитетов по проведению конкурсов и заключению контрактов, в частности, по регпроекту «Формирование комфортной городской среды». По словам главы региона, в случае промедления с проведением необходимых процедур Минстрой России, начиная со 2-го марта, начнет возврат федеральных средств.

«Я вас заверяю, что ни одного дня сверх указанного срока не получит ни один регион. В настоящий момент активно работают только три района — Локнянский, Себежский и Бежаницкий. Этим Главам хочу сказать отдельные слова благодарности за профессионализм и ответственность. Вместе с тем в 11-ти муниципалитетах нет ни контрактов, не опубликованных аукционов. В общей сложности сейчас под угрозой больше 110 млн рублей», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Обращаясь к руководителям муниципалитетов, Губернатор напомнил, что районы, находящиеся в «зеленой зоне», смогут рассчитывать на дополнительные меры поддержки, финансирование. Муниципалитеты, которые находятся в «красной зоне», напротив, будут лишаться не только дополнительных средств, но и запланированного финансирования по определенным направлениям.

«Мы работаем честно, открыто, вся информация находится в публичном доступе. Руководителям муниципалитетов из „красной зоны“ придется отвечать перед жителями, почему у соседей ремонтируют дороги, благоустраивают общественные пространства, устанавливают детские и спортивные площадки, а у вас в районе этого не происходит», — заметил глава региона. Михаил Ведерников добавил, что еще есть время, чтобы провести в муниципалитетах все необходимые процедуры в срок.

Участники совещания обсудили и ряд проблемных вопросов по контрактации объектов текущего года. Вице-губернатор Нинель Салагаева подчеркнула, что низкий уровень заключенных договоров по ряду направлений обусловлен определенными факторами. В частности, по направлению «Экология» на федеральном уровне проводится уточнение наименований лесопожарной и лесохозяйственной техники, утвержденной к приобретению. Ремонт спортзалов в школах по направлению «Образование» можно начать только после завершения образовательного процесса, что позволяет организовать конкурсы позднее установленной губернатором даты. Глава региона отметил, что в курсе данного вопроса и акцентировал внимание, что летнего периода будет достаточно для проведения всех работ, а усилия управления капитального строительства Псковской области в настоящее время лучше сосредоточить на энергоемких проектах капитального ремонта и строительства.

Обращаясь к главам муниципалитетов в завершение мероприятия, Михаил Ведерников подчеркнул, что администрация региона готова подключиться к решению вопросов при своевременной постановке проблемы. «Давайте использовать каждую возможность. Еще раз обращаю внимание, если есть вопросы — обращайтесь к вице-губернаторам, в региональный проектный офис, мы готовы вас подстраховать и поддержать», — заметил глава региона.