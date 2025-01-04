Общество

Более миллиарда свежих цветов ввезли в Россию через госграницу в Псковской области в 2024 году

1,3 млрд свежих цветов и декоративной зелени преимущественно из Латвии и Литвы ввезли через пункты пропуска, расположенные на государственной границе РФ в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Основной объем поставляемых партий роз, хризантем, гвоздик, орхидей, лилий и декоративной зелени был выращен в Эквадоре, Нидерландах, Кении, Колумбии, Италии, Израиле и Турции.

Все партии цветов и зелени, которые успешно прошли карантинный фитосанитарный контроль, были разрешены к ввозу на территорию РФ. Стоит отметить, что объём импортных поставок цветов в этом году по сравнению с прошлым увеличился на 4%.

Напомним, цветочная биржа может появиться в Псковской области в ближайшие годы.