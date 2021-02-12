Что стоит прихватить с собой на зимнюю рыбалку, рассказали псковские спасатели

Каждые выходные на водоемы Псковской области устремляются любители зимней рыбалки. Тем более, что после продолжительных морозов установилось достаточно прочное ледовое покрытие. Тем не менее, всегда следует помнить о том, что нахождение на льду, каким бы крепким он не был, сопряжено с определенной опасностью, напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Псковской области
Специалисты ведомства поделились с Псковской Лентой Новостей важными советами для любителей подледного лова.
Так, рыбаков призывают не выходить на лед в темное время суток и при плохой видимости, например, в условиях снегопада.
Необходимо хорошо знать водоем, избранный для рыбалки. Опасность представляют собой полыньи, проруби, лунки, трещины, которые покрыты тонким слоем льда. В устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Даже в сильные морозы лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод промышленных предприятий, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша.
Отправляясь на рыбалку, нужно обязательно оставить информацию о себе родственникам или знакомым, иметь при себе заряженный мобильный телефон. Важной мелочью могут оказаться свисток и карманный фонарь: в случае непредвиденной ситуации это поможет спасателям при осуществлении поисков в тёмное время суток.
В сильные морозы опасно переохлаждение. Поэтому необходимо тщательно защитить от холода ноги, поясницу, голову, шею, кисти рук. Важным элементом зимней рыбалки является надежное и теплое место для сидения, ветрозащитное приспособление, термос с горячим чаем. Одна из самых частых причин трагедий на водоемах – алкогольное опьянение, поэтому распитие спиртных напитков следует исключить.
Каждому рыболову с собой нужно иметь запас необходимых лично ему лекарственных препаратов и средств для оказания первой медицинской помощи.
Неплохо обзавестись и пешней. Она поможет прощупать лед, а в случае неприятностей ее можно положить поперек пролома полыньи.
«Соблюдайте элементарные правила безопасности, и тогда зимняя рыбалка принесет вам только положительные эмоции», - подчеркнули в пресс-службе ведомства.