Общество

Великолукская компания оштрафована за нарушение при приеме на работу экс-госслужащего

Прокуратура города Великие Луки возбудила административное дело в отношении руководителя ООО «Транзит». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Великолукский мировой суд в ходе заседания установил нарушение требований статьи 12 ФЗ «О противодействии коррупции». Руководство «Транзита» не направило уведомление о принятии на работу бывшего государственного служащего по последнему месту его службы.

Компания признана виновной в совершении правонарушения, предусмотренного статьей 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности). Организацию ожидает штраф в размере 20 тысяч рублей.